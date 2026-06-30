Пять тысяч человек посетили «Книжный парк» на Автозаводе за год

Пять тысяч человек посетили «Книжный парк» в Автозаводском районе Нижнего Новгорода за год. Об этом сообщили в телеграм-канале «Энергетики НИЖНЕГО (Эн+)».
Пространство было создано при поддержке грантового конкурса «Города со знаком плюс» компании «Эн+». За 12 месяцев работы в «Книжном парке» прошли 82 мероприятия. Для гостей проводили экоярмарки, гаражные распродажи, мастер-классы, концерты, лекции.
«Ценно, что бизнес активно включается в развитие культурной городской среды: без такого партнерства многие инициативы оставались бы на бумаге. Это позволило превратить территорию в настоящий культурный магнит, который укрепляет локальные сообщества и формирует новую привычку горожан проводить свободное время с пользой и удовольствием», — рассказала директор Централизованной библиотечной системы Автозаводского района Людмила Девяткина.
Напомним, рекордные 47,6 тысячи зрителей посетили концерт Басты в Нижнем Новгороде.