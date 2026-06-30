Песков назвал помощь жителям Курской области приоритетом работы Путина

Сегодня в ходе встречи в Кремле Александр Хинштейн доложил президенту о росте числа выданных жилищных сертификатов. С момента его назначения на пост губернатора их количество увеличилось с 3,8 тыс. до 16 тыс. в настоящее время. Общая сумма поддержки по ним превысила 101 млрд руб.