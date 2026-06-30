Музыка из «Ну, погоди!» и десятки пловцов: Как прошел заплыв «Амурский залив»

Во Владивостоке с размахом отметили День города — праздничные мероприятия длились целую неделю, а одним из самых ярких событий стал 12-й марафонский заплыв «Амурский залив 2026». Мероприятие прошло ранним утром 27 июня на набережной ТОФ. Под мелодии из мультфильма «Ну, погоди!» десятки пловцов — профессионалы, любители и даже спортсмены с ограниченными возможностями — отправились покорять просторы Амурского залива, сообщает aif.ru.
Маршрут к острову Песчаный является кратчайшим путем между берегами, и для многих переплыть залив — особый рубеж. Тем, кто впервые справляется с этой задачей, вручают почетный значок «Покоритель Амурского залива». В этом году на старт вышли спортсмены из разных уголков страны — Москвы, Хабаровска, Уссурийска, с Сахалина. Им предстояло выбрать одну из дистанций: 1, 5 или 10 километров, причем плыть можно было как в классическом стиле, так и в ластах.
С первых же минут заплыв пошел в высоком темпе. На километровой дистанции в ластах быстрее всех оказался Евгений Швец (возрастная категория 30−39 лет) — он преодолел путь за 14 минут и 7 секунд. В классическом стиле лучшим стал Алексей Титаренко (12−17 лет), финишировавший за 15 минут и 6 секунд.
Самый юный участник — двенадцатилетний Георгий Носов. Он проплыл километр за 29 минут и 6 секунд и признался, что было страшно, хотя ему очень понравилось. Подросток даже пожалел, что не решился на дистанцию в 10 километров. Cамый старший участник — 69-летний Виталий Кушнир, который ежегодно принимает участие в заплыве, — с улыбкой рассказал, что его коллега-водолаз, ныне капитан катера, постоянно спрашивает: «Когда ты перестанешь плавать?», а он и сам не знает ответа.
Участники марафонского заплыва «Амурский залив 2026» во Владивостоке. Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости.
Особого внимания заслужила 10-километровая дистанция — самая сложная из всех. Пловцы столкнулись с переменным течением, сильной физической нагрузкой и жаждой. Несмотря на трудности, многие смогли дойти до конца. Лучший результат на этой дистанции показал 16-летний Платон Гулаков, который финишировал за 2 часа 42 минуты и получил в награду пояс с именами победителей прошлых лет. Среди женщин первой к финишу пришла Александра Романенкова из Москвы: она преодолела 10 километров за 3 часа и 2 минуты. При этом рекорд, установленный в 2019 году Алексеем Жарковым (2 часа 5 минут), так и не удалось побить.
В парной эстафете, где участники сменяли друг друга каждый километр, победу одержала команда Екатерины Ларченко и Георгия Степанова — их результат составил 2 часа 54 минуты. Всех призеров наградили кубками, медалями и памятными дипломами.
Безопасность спортсменов на воде обеспечивали катера и моторные лодки ГИМС. Не смог завершить заплыв только один участник — его оперативно посадили в катер и сопроводили до берега. На берегу тем временем кипела жизнь: работали группы поддержки, звучала музыка, а для пловцов подготовили угощения — сгущенное молоко, бананы, печенье, бутерброды, чай и воду.
Постоянный волонтер заплыва Олеся Серкова призналась, что каждый раз переживает за участников так, будто сама плывет вместе с ними, и потом еще несколько дней ходит, заряженная энергией, и гордится целеустремленностью спортсменов.
Справка «РГ».
История заплыва «Амурский залив» началась еще в 2013 году с тренировочного сезона, в котором участвовали спецназовцы и гражданские пловцы: тогда из 20 человек до финиша добрались только 11. Со временем формат развивался, профессиональные спортсмены стали заметно опережать любителей, но множество людей продолжают выходить на старт ради личной победы, проверки своих сил и поддержания формы. Для пловцов с ограниченными возможностями также была создана отдельная паралимпийская дорожка.