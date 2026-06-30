Музыка из «Ну, погоди!» и десятки пловцов: Как прошел заплыв «Амурский залив»

Особого внимания заслужила 10-километровая дистанция — самая сложная из всех. Пловцы столкнулись с переменным течением, сильной физической нагрузкой и жаждой. Несмотря на трудности, многие смогли дойти до конца. Лучший результат на этой дистанции показал 16-летний Платон Гулаков, который финишировал за 2 часа 42 минуты и получил в награду пояс с именами победителей прошлых лет. Среди женщин первой к финишу пришла Александра Романенкова из Москвы: она преодолела 10 километров за 3 часа и 2 минуты. При этом рекорд, установленный в 2019 году Алексеем Жарковым (2 часа 5 минут), так и не удалось побить.