Личное доверие Путина? Почему Бочаров возглавил группу ЕР на выборы в Госдуму

— Объединение субъектов в единые группы объясняют электоральной логикой: регионы, где сильны оппоненты партии власти, «подстраховывают» субъектами, где ЕР стабильно набирает большинство голосов. Так, кстати, на этих выборах действуют все партии — ранее еще более экстравагантные примеры объединенных тергрупп продемонстрировали в КПРФ, объединив Сахалин с Тувой, Алтайским краем и Республикой Алтай. В ряде случаев регионы объединяют из-за малочисленности избирателей. В этом смысле решение по Волгоградской области и ее губернатору означает, что в этом регионе руководство ожидает, что результаты ЕР могут быть даже выше средних по стране. Напомним, на выборах в ГД в 2021 году ЕР во главе с Бочаровым получила по спискам почти 52% голосов, а во всех четырех одномандатных округах победили единороссы. Поддержку политики федерального центра жители Волгоградской области продемонстрировали весной 2024 года на выборах президента — тогда Владимир Путин набрал в регионе 88% голосов, а в сентябре того же года сам Бочаров переизбрался на третий срок с почти 80%, — приводят данные политэксперты.