Памятник архитектуры в воронежском Калаче сохранят за 127 млн рублей

По официальным данным с сайта городского поселения жилой дом на площади Ленина, 6 «является градоформирующим объектом». Он расположен в центре города и главным фасадом обращен к площади. Акцент — скругленная угловая часть с балконом и пологая кровля. Дом был возведен как купеческий особняк, но данные о первоначальных владельцах скудные (купец Василий Бражников). Здание имеет подвал, вход в который осуществлялся как из дома, так и с Базарной площади. После Октябрьской революции дом был приспособлен под общественное здание. Там расположился горисполком. В 1980-х и 90-х годах в подвальных помещениях располагался продуктовый склад райпотребсоюза. После августа 1991 года здание перешло в собственность администрации города Калач, которая занимала его до конца 2022 года.