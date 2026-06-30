Количество стобалльников в регионе пополнилось двумя выпускниками из Волжского

Напомним, ранее в регионе было зафиксировано 74 стобалльных результата на ЕГЭ-2026. Больше всех отличилась выпускница волгоградского лицея № 3 Светлана Овечкина, набрав максимальные баллы по четырем дисциплинам — по русскому языку, математике, физике и информатике. Результат стал абсолютным рекордом в Волгоградской области.