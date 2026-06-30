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Количество стобалльников в регионе пополнилось двумя выпускниками из Волжского

В городе Волжском Волгоградской области двое выпускников получили 100 баллов по информатике. Как сообщили.

В городе Волжском Волгоградской области двое выпускников получили 100 баллов по информатике. Как сообщили в администрации города-спутника, теперь в копилке города уже 7 100-балльных результатов.

Общий список пополнили выпускница школы № 12 Екатерина Ларикова и ученик школы № 30 Илья Синицын. Ребята набрали максимальный балл в экзамене по информатике.

Экзамены на отлично в Волжском также сдали: по химии — Кирилл Вдовенко (школа № 24), по русскому языку — Егор Луговой (школа № 36) и Дарья Егорова (школа № 12), по математике — Тимофей Сильников (школа № 30), по обществознанию — Александра Нам (школа № 17).

Напомним, ранее в регионе было зафиксировано 74 стобалльных результата на ЕГЭ-2026. Больше всех отличилась выпускница волгоградского лицея № 3 Светлана Овечкина, набрав максимальные баллы по четырем дисциплинам — по русскому языку, математике, физике и информатике. Результат стал абсолютным рекордом в Волгоградской области.

Всего же по итогам ЕГЭ-2026 в России 8 759 выпускников получили 100 баллов, 933 человека набрали 200 баллов, 76 — 300 баллов, 8 — 400 баллов и одна выпускница — максимальные 500 баллов.

Фото: администрация Волжского.