Больше никаких ягод! Медведь напал на мальчика в лесу в Пермском крае

«Мы были даже не в лесу, а на краю леса, недалеко от дороги. Сын и муж были впереди меня, я чуть подальше и их не видела. Вдруг слышу рык, понимаю, что у них там медведь и начинаю кричать. Медведь набросился на мужа, муж тоже начал кричать. Ребёнок со страху побежал ко мне, и медведь переключился на него. Мы уже вдвоём с мужем стали вместе кричать, чтобы отвлечь медведя. Он встал на задние лапы, а супруг поднял ребёнка и передал мне. Мы, пятясь спиной, дошли до машины. А медведь так и стоял на поле и смотрел нам вслед», — вспоминает страшные события мама мальчика.