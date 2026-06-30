Больше никаких ягод! Медведь напал на мальчика в лесу в Пермском крае

Медведь напал на шестиклассника в Пермском крае. 30 июня родители вместе с сыном пошли в лес собирать землянику в районе деревни Тебенькова Кудымкарского округа. Внезапно на встречу им вышел хищник. Подробности — в материале perm.aif.ru.
Нападение в лесу.
Двенадцатилетний мальчик отправился в лес вместе с мамой и папой. В этом году в здешних местах много лесной земляники, а ещё из-за частых дождей пошли грибы. Однако семья не успела толком начать сбор ягод, как из чащи внезапно выбежал медведь.
Как рассказала корреспонденту сайта perm.aif.ru мама мальчика Светлана (имя изменено), сначала медведь бросился на главу семейства.
«Мы были даже не в лесу, а на краю леса, недалеко от дороги. Сын и муж были впереди меня, я чуть подальше и их не видела. Вдруг слышу рык, понимаю, что у них там медведь и начинаю кричать. Медведь набросился на мужа, муж тоже начал кричать. Ребёнок со страху побежал ко мне, и медведь переключился на него. Мы уже вдвоём с мужем стали вместе кричать, чтобы отвлечь медведя. Он встал на задние лапы, а супруг поднял ребёнка и передал мне. Мы, пятясь спиной, дошли до машины. А медведь так и стоял на поле и смотрел нам вслед», — вспоминает страшные события мама мальчика.
Испуганные родители повезли сына в больницу, ему обработали царапины и сделали прививку. Мама считает, что от бешенства, но точно не помнит. Согласие на прививку подписывала в таком эмоциональном состоянии, что в памяти мало что отложилось. После оказания медицинской помощи ребёнка отправили на амбулаторное лечение. Как сообщили региональном минздраве, у школьника зафиксированы царапины на плече и бедре, а также ушибы.
«Я всё ещё в шоке, не могу отойти. Не понимаю, как ребёнок это у меня пережил. Сейчас уже мы про ягоды и про грибы забудем навсегда. Я всю жизнь туда ходила, никогда медведей не встречали! Тем более мы у самой дороги были», — вздыхает женщина.
По словам мамы мальчика, местные жители говорят, что в здешних местах всё чаще видят медведей.
Нашествие медведей.
Встреча с медведем в Кудымкарском округе — не первая за сезон в регионе. Медведей всё чаще замечают не только в лесу, но и в населённых пунктах. Так, жители Чердыни во время поездки на квадроцикле едва не столкнулись с идущим по лесной тропинке медвежонком. Свою встречу они записали на видео.
Ещё двоих медведей ранее заметили в Чусовском округе, а в Гремячинске медведь начал регулярно выходить к людям, в том числе появился на городском кладбище. В администрации сообщили, что попытки отпугнуть животное шумом не увенчались успехом, поэтому было принято решение об отстреле медведя.
«Если зверь однажды находит легкий источник еды, оставленный человеком, он может начать возвращаться к таким местам снова и снова. Это уже создает опасную ситуацию: медведь перестает воспринимать людей как нечто, чего следует избегать, и начинает ассоциировать их присутствие с пищей», — ранее предостерегали пермяков в министерстве природных ресурсов.
Главное — создайте шум.
Путешественник со стажем и гид из Пермского края Алексей Терёхин несколько лет назад тоже лично встретился с хищником. В заповеднике Басеги он столкнулся с годовалым медведем. Тогда его спасло понимание — медвежонок испугается громкого шума. Он стал кричать.
«Важно издавать громкие звуки. Чем сильнее вы себя в лесу ведёте, тем меньше шансов, что вы кого-то там встретите. Ходите, песенки пойте, стихи рассказывайте, анекдоты сами себе. Если вы встретились с маленьким медвежонком, как было у меня, нужно шумом его подальше от себя отогнать. Но когда вы встречаете взрослую особь, то важно вести себя максимально спокойно, расправить плечи, желательно что-нибудь над головой поднять, то есть максимально увеличить свою фигуру. Никаких агрессивных действий! И потихоньку начинаете пятиться назад. Ни в коем случае не поворачиваетесь спиной», — отметил Алексей Терёхин.
Держитесь подальше от леса.
После ЧП жителей Кудымкарского муниципального округа попросили держаться подальше от лесных массивов, окраин города, а также закрывать окна и двери домов и не оставлять мусор на улице — он может привлечь хищника.
«При обнаружении медведя не приближайтесь к нему, не пытайтесь его покормить или сфотографировать. Сохраняйте спокойствие и немедленно сообщите о месте нахождения зверя по номеру 112», — обратились к местным жителям представитили администрации муниципального округа.
Что будет с медведем, напавшим на ребёнка, в администрации не уточняют. Природоохранные ведомства уведомлены о чрезвычайном происшествии.