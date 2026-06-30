Сотрудница школы села Ермолаево Башкирии стала участницей форума воспитания

Советница директора по воспитанию школы № 2 им. С. Г. Биктимирова села Ермолаево Алена Сафонова представит Куюргазинский район Республики Башкортостан на окружном форуме «Новая философия воспитания», сообщили в администрации района. Мероприятие пройдет в ходе реализации национального проекта «Кадры».
Отметим, что в Куюргазинском районе системно развивается подготовка специалистов в сфере воспитания. 2026 год отмечен пятилетием реализации регионального проекта «Навигаторы детства». Сегодня в школах района работают восемь советников директоров по воспитанию, для которых регулярно проводятся курсы повышения квалификации, семинары и методические мероприятия по развитию ученического самоуправления, поддержке детских объединений и раскрытию потенциала школьников.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.