Руководство калининградских портов: Экономика ещё перестраивается на экспорт грузов в страны Азии

По его словам, экспорт и импорт грузов снижается с 2022 года и сегодня направление работает в минимальном объёме. «Связано это с геополитическими факторами, с фактической блокадой Калининградской области со стороны сухопутных переходов — они работают, но очень в усечённом виде по сравнению с теми годами, когда была более открытая ситуация. Поэтому весь грузооборот переориентировался на море, на порты, и в основном это каботаж. Большие массовые грузы нам завозятся из Питера. Также в Санкт-Петербург уходят грузы, которые производятся в Калининградской области, для потребления внутри основной материковой России», — сказал Ткаченко.