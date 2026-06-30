Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Руководство калининградских портов: Экономика ещё перестраивается на экспорт грузов в страны Азии

Пока направление занимает около пяти процентов от оборота.

Калининградский морской торговый порт перестраивает экспорт грузов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Пока заграничное направление составляет не более пяти процентов от общего оборота. Об этом рассказал директор по развитию портов Балтийского бассейна транспортной группы FESCO Алексей Ткаченко в интервью РИЦ «ТАСС Калининград».

По его словам, экспорт и импорт грузов снижается с 2022 года и сегодня направление работает в минимальном объёме. «Связано это с геополитическими факторами, с фактической блокадой Калининградской области со стороны сухопутных переходов — они работают, но очень в усечённом виде по сравнению с теми годами, когда была более открытая ситуация. Поэтому весь грузооборот переориентировался на море, на порты, и в основном это каботаж. Большие массовые грузы нам завозятся из Питера. Также в Санкт-Петербург уходят грузы, которые производятся в Калининградской области, для потребления внутри основной материковой России», — сказал Ткаченко.

Через Калининградский морской торговый порт проходят небольшие партии экспорта и импорта. Руководство оценивает их в не более пяти процентов от общего грузооборота.

Если раньше калининградский порт в экспортном направлении был ориентирован на европейских потребителей, то сейчас потребители «переезжают» ближе к Азии, к региону АТР. Регион ещё перестраивается, экономика ещё перестраивается, чтобы экспортные грузы, произведённые в Калининградской области, шли именно в те регионы, — подчеркнул Алексей Ткаченко.

Отметим, что калининградские предприниматели продолжают налаживать поставки в восточном направлении. Так, с 2026 года экспорт сельхозпродукции в Китай вырос в полтора раза.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше