Котлеты и наггетсы: в Беларуси планируют расширять меню школьных столовых

МИНСК, 30 июн — Sputnik. Еда в школах должна быть вкусной, здоровой и такой, чтобы дети хотели ее есть, заявила заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич на круглом столе по теме школьного питания, сообщила пресс-служба белорусского правительства.
«Практика показала, что в школьных столовых часто бывает много отходов, и это связано не всегда с качеством приготовления еды, но и размером порций», — отмечено в сообщении.
Вице-премьер подчеркнула, что питание детей в школах, прежде всего, должно быть поддерживающим.
«Задача для школ — чтобы это было здоровое, качественное, сытное питание. И самым главным показателем будет, если дети будут охотно это есть», — обратила внимание Петкевич.
По ее словам, меню будет расширяться с акцентом на том, что нравится детям. Также вице-премьер подтвердила, что в школьном питании будут использовать больше полуфабрикатов.
Петкевич отметила, что в магазинах есть немало такой продукции от отечественных производителей. В том числе это охлажденные продукты и полуфабрикаты глубокой заморозки. Например, встречаются котлеты, наггетсы, биточки, пельмени, блинчики.
«Кроме того, наши производители зелени, тепличные комбинаты могут поставлять для школьного питания свежие витамины круглый год», — отметила вице-премьер.
Чем кормят в школе.
Ранее сообщалось, что белорусское правительство решило поменять некоторые аспекты питания в школьных столовых. К примеру, по старым нормам есть стандарты питания для детей в возрасте от 6 до 10 лет и от 11 до 18 лет. Было предложено ввести три группы: 1−4 классы, 5−7 классы, 8−11 классы.
Это не первые новшества в питании школьников. Масштабные изменения имели место еще в 2024 году, когда школы перешли на новое меню. В некоторых из них, к примеру, появились шашлыки, пельмени, блины с малиновым вареньем, сырники, запеканки, запеченный картофель.