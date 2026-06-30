Котлеты и наггетсы: в Беларуси планируют расширять меню школьных столовых

Ранее сообщалось, что белорусское правительство решило поменять некоторые аспекты питания в школьных столовых. К примеру, по старым нормам есть стандарты питания для детей в возрасте от 6 до 10 лет и от 11 до 18 лет. Было предложено ввести три группы: 1−4 классы, 5−7 классы, 8−11 классы.