Найден способ оперативно выявлять рецидивы клещевого боррелиоза

«Существующие тесты на боррелиоз выявляют определенные антитела, которые иммунитет начинает вырабатывать в ответ на проникновение бактерии в организм. Эти молекулы появляются в значимых количествах в кровотоке только через несколько недель после начала инфекции, и при этом они остаются в организме на протяжении многих лет, что делает тесты на их базе крайне малоинформативными», — говорится в исследовании.