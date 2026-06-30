Найден способ оперативно выявлять рецидивы клещевого боррелиоза

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Американские молекулярные биологи обнаружили, что повторное развитие боррелиоза после прохождения курса стандартной терапии от этой болезни можно очень быстро и точно выявить по присутствию в кровотоке пациента набора антител к двум жировым молекулам. Это позволит врачам и пациентам быстрее реагировать на рецидивы этого опасного заболевания, пишут ученые в статье, опубликованной в журнале Infection and Immunity.
«Существующие тесты на боррелиоз выявляют определенные антитела, которые иммунитет начинает вырабатывать в ответ на проникновение бактерии в организм. Эти молекулы появляются в значимых количествах в кровотоке только через несколько недель после начала инфекции, и при этом они остаются в организме на протяжении многих лет, что делает тесты на их базе крайне малоинформативными», — говорится в исследовании.
Эти соображения побудили молекулярных биологов из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (США) и их коллег из ведущих вузов США всесторонне изучить то, как иммунная система 199 пациентов реагировала на первичное заражение боррелиозом и на повторные вспышки инфекции, которые фиксировались у этих пациентов на протяжении многих месяцев или даже лет.
Проведенный исследователями анализ показал, что на первых стадиях развития инфекции в кровотоке больных начинали появляться не только антитела к определенным частям оболочки бактерии Borrelia burgdorferi, вызывающей боррелиоз, но и антитела к двум жировым молекулам — фосфатидной кислоте и фосфатидилсерину. Оба этих фосфолипида обычно не присутствуют в больших количествах в кровотоке людей и позвоночных животных.
Как объясняют ученые, данные молекулы играют важную роль в жизнедеятельности Borrelia burgdorferi, что заставляет этих микробов активно извлекать данные жиры из клеток их носителей. В результате этого их концентрация во внеклеточной среде резко растет, что приводит к тому, что иммунитет начинает вырабатывать антитела к фосфатидной кислоте и фосфатидилсерину в дополнение к молекулам, нейтрализующим самих микробов.
Эти антитела к фосфолипидам при этом не присутствовали в организме полностью выздоровевших пациентов, а также пациентов с аутоиммунными заболеваниями и другими болезнями, что позволяет использовать их для оперативного выявления рецидивов боррелиоза и ранней диагностики первичной инфекции еще до появления ее первых симптомов. Это даст больным шанс избежать тяжелых последствий развития боррелиоза и снизит нагрузку на систему здравоохранения, подытожили ученые.
О боррелиозе.
Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) представляет собой переносимое клещами инфекционное заболевание, которое вызывается бактериями Borrelia burgdorferi. Их проникновение в организм ведет к появлению кожной сыпи, а также нередко вызывает тяжелые поражения тканей суставов, сердца, нервной системы и глаз. Сейчас для лечения боррелиоза применяются антибиотики широкого спектра действия, эффективность которых быстро падает из-за их повсеместного применения в медицине и животноводстве.