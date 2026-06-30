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Фонд капитального ремонта расширил каналы связи с собственниками МКД

Рассказываем, как собственникам получать актуальные разъяснения по ЖКХ и капремонту.

Источник: Комсомольская правда

Собственникам помещений в многоквартирном доме часто приходится разбираться в сложных законах о капремонте и ЖКХ. Для своевременного получения информации, об изменениях в законодательстве о капитальном ремонте Фонд рекомендует собственникам использовать официальный канал в мессенджере MAX, как основной канал получения точных данных. Здесь Фонд капитального ремонта публикует самую актуальную и полную информацию: изменения в сфере капитального ремонта и ЖКХ, ключевые решения министерств РФ, полезные инструкции для собственников, нормативы и стандарты в строительстве и обновлении МКД, информацию о личных приемах граждан.

Помимо канала в MAX Фонд ведет активную просветительскую работу и в группе во «ВКонтакте», где также публикуются важные анонсы и актуальная информация.

В Фонде отмечают, что на официальных ресурсах Фонда можно также оставить сообщения для дальнейшего рассмотрения специалистами. Важно быть на связи с первоисточником и получать информацию из официальных каналов.