Фонд капитального ремонта расширил каналы связи с собственниками МКД

Собственникам помещений в многоквартирном доме часто приходится разбираться в сложных законах о капремонте и ЖКХ. Для своевременного получения информации, об изменениях в законодательстве о капитальном ремонте Фонд рекомендует собственникам использовать официальный канал в мессенджере MAX, как основной канал получения точных данных. Здесь Фонд капитального ремонта публикует самую актуальную и полную информацию: изменения в сфере капитального ремонта и ЖКХ, ключевые решения министерств РФ, полезные инструкции для собственников, нормативы и стандарты в строительстве и обновлении МКД, информацию о личных приемах граждан.