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В Ростове при сокращении застройщиков возводят 207 многоэтажных домов

В мае уточнили ситуацию на рынке недвижимости в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону почти на 24% выросло количество строящихся многоэтажных домов. Показатель зафиксировали при сравнении данных за май 2026 года с таким же периодом годовой давности. Об этом сообщает Домостройдон.ру.

По информации издания, в донской столице возводят 207 жилых домов. При этом подъем строительной активности происходит на фоне сокращения числа застройщиков и уменьшения количества площадок. Параллельно увеличились общие объемы предложения на первичном рынке.

Добавим, в апреле 2026 года в Ростове возводили 208 зданий. Совокупный объем строящегося жилья составлял 76,6 тысячи квартир общей площадью 3,6 млн кв. метров. В мае 2025 года строили 75,4 тысячи квартир, а общая площадь жилых помещений достигала 3,54 млн кв. метров.

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