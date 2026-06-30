Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сочинская Мацестинская чайная фабрика получила знак «Сделано на Кубани»

Отметка была присвоена двум видам продукции.

Завершился первый блок XIV краевого конкурса в области качества «Сделано на Кубани». Он проводится в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Агентстве инноваций и коммуникаций города Сочи.

Знак качества присвоен двум позициям чая ООО «Мацестинская чайная фабрика»: черному байховому со смородиной «Черная смородина» и черному байховому с апельсином и бергамотом «Цитрусовый». Теперь уже шесть товаров производителя отмечены краевым знаком.

Отметим, что бренд «Сделано на Кубани» способствует формированию конкурентных преимуществ предприятий, укреплению позиций региональных производителей и повышению туристической привлекательности края. Для лауреатов предусмотрены льготные кредиты и участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях. На сегодня знаком качества отмечены 3717 товаров 452 производителей.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.