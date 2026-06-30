Сочинская Мацестинская чайная фабрика получила знак «Сделано на Кубани»

Завершился первый блок XIV краевого конкурса в области качества «Сделано на Кубани». Он проводится в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Агентстве инноваций и коммуникаций города Сочи.
Знак качества присвоен двум позициям чая ООО «Мацестинская чайная фабрика»: черному байховому со смородиной «Черная смородина» и черному байховому с апельсином и бергамотом «Цитрусовый». Теперь уже шесть товаров производителя отмечены краевым знаком.
Отметим, что бренд «Сделано на Кубани» способствует формированию конкурентных преимуществ предприятий, укреплению позиций региональных производителей и повышению туристической привлекательности края. Для лауреатов предусмотрены льготные кредиты и участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях. На сегодня знаком качества отмечены 3717 товаров 452 производителей.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.