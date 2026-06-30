В Махачкале и Каспийске построят очистные сооружения

Ежедневно на объекте задействованы 75 человек и более 100 единиц техники, завозится свыше 3,5 тыс. кубометров материала, проводится выравнивание территории. Проект предусматривает очистку стоков, поступающих из Махачкалы и Каспийска, и существенно увеличит производительность действующих очистных сооружений. На выходе будет получаться вода, которая будет сбрасываться в море.