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В Махачкале и Каспийске построят очистные сооружения

Они будут фильтровать воду и сбрасывать ее в море.

Очистные сооружения построят в Махачкале и Каспийске Республики Дагестан в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации главы региона.

Подготовка к строительству объекта выходит на активный этап. Специалисты выполняют подготовительные работы: организованы подъездные пути, расчищена территория, возведен строительный городок, ведется завоз материала для устройства насыпи будущих очистных сооружений.

Ежедневно на объекте задействованы 75 человек и более 100 единиц техники, завозится свыше 3,5 тыс. кубометров материала, проводится выравнивание территории. Проект предусматривает очистку стоков, поступающих из Махачкалы и Каспийска, и существенно увеличит производительность действующих очистных сооружений. На выходе будет получаться вода, которая будет сбрасываться в море.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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