В Махачкале и Каспийске построят очистные сооружения

Очистные сооружения построят в Махачкале и Каспийске Республики Дагестан в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации главы региона.
Подготовка к строительству объекта выходит на активный этап. Специалисты выполняют подготовительные работы: организованы подъездные пути, расчищена территория, возведен строительный городок, ведется завоз материала для устройства насыпи будущих очистных сооружений.
Ежедневно на объекте задействованы 75 человек и более 100 единиц техники, завозится свыше 3,5 тыс. кубометров материала, проводится выравнивание территории. Проект предусматривает очистку стоков, поступающих из Махачкалы и Каспийска, и существенно увеличит производительность действующих очистных сооружений. На выходе будет получаться вода, которая будет сбрасываться в море.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.