Южный ИТ-хакатон собрал 7 команд для борьбы за звание лучших разработчиков

По ее словам, южный ИТ-хакатон был максимально приближен к реальным условиям разработки проектов. Участники за сутки должны были создать полноценные продукты для решения практических задач, получая при этом оперативную обратную связь от экспертов. Жюри оценило не только техническую сторону проектов, но и их бизнес-ценность, а также удобство внедрения.