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Из-за ливня в Перми временно остановлено движение поездов на горнозаводской ветке

Как сообщает министерство транспорта Пермского края, из-за обильных ливней в районе Перми-1 размыло откос насыпи в районе железнодорожного института, а также частично затопило железнодорожные пути. В связи с этим временно остановлено движение поездов на горнозаводской ветке. «Восстановительные работы уже ведутся! О возобновлении движения поездов пассажиров проинформирует “Пермская пригородная компания”, — уточнили в ведомстве.

Как сообщает министерство транспорта Пермского края, из-за обильных ливней в районе Перми-1 размыло откос насыпи в районе железнодорожного института, а также частично затопило железнодорожные пути. В связи с этим временно остановлено движение поездов на горнозаводской ветке. «Восстановительные работы уже ведутся! О возобновлении движения поездов пассажиров проинформирует “Пермская пригородная компания”, — уточнили в ведомстве.