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4-й класс пожароопасности лесов объявлен в Нижнем Новгороде

Высокая опасность лесов и торфяников прогнозируется с 30 июня по 6 июля, жителям города временно запретили посещать лесные массивы.

Высокий (четвертый) класс пожарной опасности лесов и торфяников ожидается на территории Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Опасный метеорологический прогноз будет актуален в период с 30 июня по 6 июля 2026 года. Профильные специалисты напоминают нижегородцам, что при наступлении четвертого класса пожароопасности вводится официальный запрет на посещение гражданами лесных массивов.

В связи со сложившимися погодными условиями сотрудники ГУ МЧС России по Нижегородской области убедительно просят жителей города быть предельно внимательными и строго соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде.

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