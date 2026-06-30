4-й класс пожароопасности лесов объявлен в Нижнем Новгороде

Высокий (четвертый) класс пожарной опасности лесов и торфяников ожидается на территории Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
Опасный метеорологический прогноз будет актуален в период с 30 июня по 6 июля 2026 года. Профильные специалисты напоминают нижегородцам, что при наступлении четвертого класса пожароопасности вводится официальный запрет на посещение гражданами лесных массивов.
В связи со сложившимися погодными условиями сотрудники ГУ МЧС России по Нижегородской области убедительно просят жителей города быть предельно внимательными и строго соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности.
Ранее сообщалось, что один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде.