Дзержинская школа № 22 вошла в пятёрку лучших в Нижегородской области

«Для 22-й школы этот успех стал закономерным итогом многолетней системной профессиональной работы коллектива и яркого таланта её учеников. Выпускники этого года — тому подтверждение. Сразу восемь ребят получили медали I и II степени за особые успехи в учёбе. В их числе — Вера Веремеева, которая в течение двух лет подряд признавалась “Учеником года” в Дзержинске. Анна Кузнецова стала победителем заключительного этапа всероссийской олимпиады по французскому языку и набрала 100 баллов на ЕГЭ по этому предмету. Поздравляю выпускницу и её педагога — Ирину Николаевну Заботину!