Дзержинская школа № 22 вошла в пятёрку лучших в Нижегородской области

Школа № 22 Дзержинска с углублённым изучением французского языка вошла в пятёрку лучших образовательных учреждений Нижегородской области. Министерство образования региона подвело итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Вместе с нашей школой в топ-5 вошли: нижегородский лицей № 40, саровский лицей № 3, Сосновская средняя школа № 1 и лицей-интернат «Центр одарённых детей».
«Для 22-й школы этот успех стал закономерным итогом многолетней системной профессиональной работы коллектива и яркого таланта её учеников. Выпускники этого года — тому подтверждение. Сразу восемь ребят получили медали I и II степени за особые успехи в учёбе. В их числе — Вера Веремеева, которая в течение двух лет подряд признавалась “Учеником года” в Дзержинске. Анна Кузнецова стала победителем заключительного этапа всероссийской олимпиады по французскому языку и набрала 100 баллов на ЕГЭ по этому предмету. Поздравляю выпускницу и её педагога — Ирину Николаевну Заботину!
Отдельную благодарность выражаю директору школы Юлии Анатольевне Опариной и всему педагогическому коллективу. Благодарю вас за преданность делу, большой труд и учительский талант, который зажигает в детях искреннюю любовь к знаниям. Благодаря вашей работе школа № 22 Дзержинска из года в год показывает блестящие результаты и воспитывает настоящих лидеров. Это огромное достижение — быть лучшими из лучших! Поздравляю!" — написал в своих соцсетях глава Дзержинска Михаил Клинков.