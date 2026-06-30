В СК опровергли версию о скрытой тропе, по которой могли уйти Усольцевы

Напомним, что Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной ушли в поход 28 сентября 2025 года по маршруту в районе Минской петли на Кутурчинском Белогорье. С ними была старая собака породы корги. С тех пор о семье ничего не известно.