В СК опровергли версию о скрытой тропе, по которой могли уйти Усольцевы

Следователи опровергли информацию о существовании тайных троп или дорог на Кутурчинском Белогорье, по которым могла уйти пропавшая семья Усольцевых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Ранее в СМИ появилась версия, что Усольцевы могли покинуть район поисков по маршруту, известному лишь узкому кругу людей.
Изначально следствие рассматривало три версии: несчастный случай, криминал и побег. Две последние были опровергнуты. Точный маршрут семьи в районе Белогорья так и остался неизвестным.
Напомним, что Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной ушли в поход 28 сентября 2025 года по маршруту в районе Минской петли на Кутурчинском Белогорье. С ними была старая собака породы корги. С тех пор о семье ничего не известно.
Масштабные поиски с участием полутора тысяч человек продолжались до 12 октября, но не дали результатов.
С 4 по 9 июня 2026 года в районе Кутурчинского Белогорья прошла новая активная фаза поисков пропавшей семьи Усольцевых. В операции участвовали около 80 специалистов — спасатели, следователи, кинологи, сотрудники Госохотнадзора и волонтёры «ЛизаАлерт». Использовались беспилотники, вездеходы и криминалистическое оборудование.
Обследована территория в районе скал Буратинка и Мальвинка. Пешие группы нашли и изъяли предметы — это фрагмент палки для скандинавской ходьбы. Находки направлены на экспертизу, чтобы установить, принадлежат ли они пропавшим.
Семью не нашли. Поиски приостановлены. Результаты будут проанализированы, после чего примут решение — продолжать масштабные поиски или перейти к обследованию отдельных участков.