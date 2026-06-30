Гороскоп на 1 июля: Тельцы будут во власти эмоций

♉Телец: День подарит Тельцам особое чувство стабильности и ясности намерений. Утренние часы будут продуктивными для работы с информацией и документами — все полученные данные запомнятся надолго. Возможна неожиданная помощь от человека, с которым давно не общались. После полудня события примут необычный оборот — привычные дела покажутся в новом свете, открывая скрытые возможности. Кто-то из Тельцов может получить известие, меняющее планы на будущее. В этот день особенно сильно проявится способность находить красоту в простых вещах. Вечернее время располагает к размышлениям о жизни и переоценке ценностей. Чувства станут более глубокими, а эмоциональные реакции — ярче обычного. Некоторые Тельцы почувствуют потребность в уединении, чтобы разобраться в своих мыслях. День может закончиться неожиданным приятным сюрпризом или долгожданным событием.