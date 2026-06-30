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В Красноярском крае нашли тело второго пропавшего туриста

В Красноярском крае завершились поиски туристов, пропавших во время водного похода по реке Агул. Спасатели обнаружили тела мужчины и его спутницы, которые отправились в сплав 19 июня и не вернулись в назначенный срок.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Александр Полегенько/ТАСС

Спасатели обнаружили тело мужчины, пропавшего в ходе водного похода по реке Агул в Красноярском крае. Ранее, в первой половине дня, на той же реке было найдено тело его спутницы. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Пара отправилась в сплав на двух лодках 19 июня. Туристы планировали вернуться домой 26 июня, однако в назначенный срок на связь не вышли и не прибыли к месту назначения. После обращения родственников была организована поисково-спасательная операция, в ходе которой специалисты обнаружили перевернутые лодки, а позднее — тела обоих пропавших.

На данный момент Рыбинский межрайонный следственный отдел СК проводит доследственную проверку. Следователи устанавливают все обстоятельства гибели туристов.