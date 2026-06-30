В Красноярском крае нашли тело второго пропавшего туриста

Пара отправилась в сплав на двух лодках 19 июня. Туристы планировали вернуться домой 26 июня, однако в назначенный срок на связь не вышли и не прибыли к месту назначения. После обращения родственников была организована поисково-спасательная операция, в ходе которой специалисты обнаружили перевернутые лодки, а позднее — тела обоих пропавших.