В Красноярском крае нашли тело второго пропавшего туриста

Спасатели обнаружили тело мужчины, пропавшего в ходе водного похода по реке Агул в Красноярском крае. Ранее, в первой половине дня, на той же реке было найдено тело его спутницы. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Пара отправилась в сплав на двух лодках 19 июня. Туристы планировали вернуться домой 26 июня, однако в назначенный срок на связь не вышли и не прибыли к месту назначения. После обращения родственников была организована поисково-спасательная операция, в ходе которой специалисты обнаружили перевернутые лодки, а позднее — тела обоих пропавших.
На данный момент Рыбинский межрайонный следственный отдел СК проводит доследственную проверку. Следователи устанавливают все обстоятельства гибели туристов.