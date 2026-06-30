Следователи помогли жительнице Воронежской области получить квартиру

В прошлом месяце в СУ СК РФ по Воронежской области обратилась 21-летняя жительница нашего региона, которая в четырехлетнем возрасте осталась без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Оказалось, что девушка не получила положенное по закону жилье, и, достигнув 18-летнего возраста, обратилась в суд, который в сентябре 2025 года вынес решение в ее пользу. Но несмотря на наличие вступившего в силу судебного акта, жилье ей не предоставили.
Следователю в кратчайшие сроки удалось добиться полного восстановления нарушенных прав. И в этом же месяце девушка получила ключи от новой квартиры в городе Острогожске.
Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.