Следователи помогли жительнице Воронежской области получить квартиру

Оказалось, что девушка не получила положенное по закону жилье, и, достигнув 18-летнего возраста, обратилась в суд, который в сентябре 2025 года вынес решение в ее пользу. Но несмотря на наличие вступившего в силу судебного акта, жилье ей не предоставили.