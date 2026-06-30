Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следователи помогли жительнице Воронежской области получить квартиру

Девушка въехала в новую квартиру в Острогожске.

Источник: Комсомольская правда

В прошлом месяце в СУ СК РФ по Воронежской области обратилась 21-летняя жительница нашего региона, которая в четырехлетнем возрасте осталась без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оказалось, что девушка не получила положенное по закону жилье, и, достигнув 18-летнего возраста, обратилась в суд, который в сентябре 2025 года вынес решение в ее пользу. Но несмотря на наличие вступившего в силу судебного акта, жилье ей не предоставили.

Следователю в кратчайшие сроки удалось добиться полного восстановления нарушенных прав. И в этом же месяце девушка получила ключи от новой квартиры в городе Острогожске.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.