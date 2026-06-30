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Волгоградская прокуратура вернула работникам «Энерготеха» 5 млн зарплаты

Компания задолжала 86 сотрудникам, но благодаря проверке все деньги выплатили.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде 86 сотрудников компании «Энерготех» получили свои законные деньги благодаря вмешательству прокуратуры. Работодатель задолжал им более 5 миллионов рублей по зарплате, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на областную прокуратуру.

Проверка соблюдения трудового законодательства, которую провела прокуратура Тракторозаводского района, выявила серьезные нарушения в деятельности ООО «Энерготех». Оказалось, что организация не доплачивала своим работникам.

Чтобы восстановить справедливость, прокуроры внесли представление руководству компании. После его рассмотрения, вся задолженность перед сотрудниками — а это более пяти миллионов рублей — была полностью погашена.

Помимо возврата денег, прокуратура инициировала привлечение к административной ответственности как саму компанию, так и ее генерального директора. Им грозит штраф за неполную выплату заработной платы.