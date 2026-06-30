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Звезда «Новой волны» Алекс Лим приедет с концертом в Светлогорск

Билеты без комиссии покупайте на «Клопс Афише».

Источник: Клопс.ru

В светлогорском «Янтарь-холле» в четверг, 13 августа, с концертом выступит Алекс Лим. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Победитель международного конкурса «Новая волна — 2025» в Казани и финалист вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» стремительно завоевал популярность благодаря вирусным каверам на разных языках и проникновенным песням о любви. Чувственный тембр, искренняя манера исполнения и харизма сделали Алекса Лима одним из самых ярких молодых исполнителей.

В программе концерта прозвучат самые известные песни артиста, в том числе написанные в творческом тандеме с Игорем Крутым: «Вокзал», «Отпусти меня» и «Неземная».

Начало в 19:00. Билеты без комиссии покупайте на «Клопс Афише».