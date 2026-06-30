Каждый второй калининградец регулярно перерабатывает — исследование

О переработках заявили 51% респондентов. Чаще всего дополнительная нагрузка составляет 11−25% от нормы, в среднем она прибавляет к месячному рабочему времени 26%. Молодые сотрудники задерживаются чаще старших: среди калининградцев до 35 лет об этом сообщили 54%, среди тех, кому больше 45, — 49%.