Вице-премьер Петкевич назвала три главных требования к школьному питанию

Еще премьер-министр рассказала, что по итогам скрупулезной работы по школьному питанию пришли к выводам его переформатирования. И, если раньше делался акцент на меню, периодичности тех или иных продуктов, то сейчас пришли к выводу, что это задача семьи. А школы сосредоточены на том, чтобы соответствовала возрасту, была без искусственных красителей и добавок.