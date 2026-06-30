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Вице-премьер Петкевич назвала три главных требования к школьному питанию

Вице-премьер Петкевич назвала три простых пункта, что требуется от еды в школе.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич назвала три главных требования к школьному питанию, пишет БелТА.

Так, во время круглого стола, где главной темой стало обсуждение использования полуфабрикатов в школьном питании, в целом, поднималась тема требований к питанию в школах. В связи с этим Петкевич назвала три главных требования к школьному питанию.

— Еда в школах должна быть вкусной, здоровой и такой, чтобы дети хотели ее есть, — подчеркнула вице-премьер.

Петкевич обратила внимание на то, что дети в школу приходят, чтобы учиться, а в питании акцент необходим на том, чтобы пища соответствовала. Поэтому перед школами стоит задача предоставлять ученикам здоровое, качественное, сытное питание.

— Самым главным показателем будет, если дети будут охотно это есть, — резюмировала чиновница.

Еще премьер-министр рассказала, что по итогам скрупулезной работы по школьному питанию пришли к выводам его переформатирования. И, если раньше делался акцент на меню, периодичности тех или иных продуктов, то сейчас пришли к выводу, что это задача семьи. А школы сосредоточены на том, чтобы соответствовала возрасту, была без искусственных красителей и добавок.

Петкевич анонсировала, что с учетом новых подходов изменится ассортимент предлагаемых блюд в сторону расширения, акцент сделают на тех блюдах, которые нравятся детям. Также из линейки охлажденных полуфабрикатов глубокой заморозки подбираются продукты, которые могут быть внедрены в школьное питание: различные виды котлет, наггетсы, биточки, пельмени, блинчики.

— Кроме того, наши производители зелени, тепличные комбинаты могут поставлять для школьного питания свежие витамины круглый год, — рассказала заместитель премьер-министра.

Ранее правительство Беларуси рассказало о появлении полуфабрикатов в школьном питании.

А еще не так давно вице-премьер Петкевич рассказала анекдот про «не смогла», вспомнив про одну отрасль Беларуси.