Вице-премьер Петкевич назвала три главных требования к школьному питанию

Заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич назвала три главных требования к школьному питанию, пишет БелТА.
Так, во время круглого стола, где главной темой стало обсуждение использования полуфабрикатов в школьном питании, в целом, поднималась тема требований к питанию в школах. В связи с этим Петкевич назвала три главных требования к школьному питанию.
— Еда в школах должна быть вкусной, здоровой и такой, чтобы дети хотели ее есть, — подчеркнула вице-премьер.
Петкевич обратила внимание на то, что дети в школу приходят, чтобы учиться, а в питании акцент необходим на том, чтобы пища соответствовала. Поэтому перед школами стоит задача предоставлять ученикам здоровое, качественное, сытное питание.
— Самым главным показателем будет, если дети будут охотно это есть, — резюмировала чиновница.
Еще премьер-министр рассказала, что по итогам скрупулезной работы по школьному питанию пришли к выводам его переформатирования. И, если раньше делался акцент на меню, периодичности тех или иных продуктов, то сейчас пришли к выводу, что это задача семьи. А школы сосредоточены на том, чтобы соответствовала возрасту, была без искусственных красителей и добавок.
Петкевич анонсировала, что с учетом новых подходов изменится ассортимент предлагаемых блюд в сторону расширения, акцент сделают на тех блюдах, которые нравятся детям. Также из линейки охлажденных полуфабрикатов глубокой заморозки подбираются продукты, которые могут быть внедрены в школьное питание: различные виды котлет, наггетсы, биточки, пельмени, блинчики.
— Кроме того, наши производители зелени, тепличные комбинаты могут поставлять для школьного питания свежие витамины круглый год, — рассказала заместитель премьер-министра.
Ранее правительство Беларуси рассказало о появлении полуфабрикатов в школьном питании.
А еще не так давно вице-премьер Петкевич рассказала анекдот про «не смогла», вспомнив про одну отрасль Беларуси.