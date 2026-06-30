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СК возбудил дело после гибели двух подростков при пожаре в Батайске

СК возбудил уголовное дело после гибели двух подростков при пожаре в Батайске.

Источник: РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июн — РИА Новости. Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели двух подростков при пожаре в Батайске Ростовской области, сообщило СУСК России по региону.

Ранее областной главк МЧС России сообщил, что во вторник утром в частном доме на улице 2-я Полтавская, 43 в Батайске произошел пожар. На месте были обнаружены тела двух детей.

«По данному факту следственным отделом по городу Батайск следственного управления СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что при пожаре погибли двое несовершеннолетних 14 и 15 лет. В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, допросы собственников дома и очевидцев произошедшего.

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