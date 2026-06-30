Прохор Шаляпин рассказал, почему 18 лет не разговаривал с Киркоровым

«Как камень с души. Тем более что делить нам нечего: Филипп — большая звезда, у него всё есть и всё ещё будет. Я удивляюсь, откуда он берёт силы на бесконечные перелёты, бессонные ночи — такой у него график», — удивляется Шаляпин.