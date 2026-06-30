Прохор Шаляпин рассказал, почему 18 лет не разговаривал с Киркоровым

Певец и шоумен Прохор Шаляпин раскрыл причину ссоры с королём российской эстрады Филиппом Киркоровым. По словам уроженца Волгограда они не обменялись ни единым словом за минувшие 18 лет, пока не встретились на днях на концерте и не помирились.
«Как камень с души. Тем более что делить нам нечего: Филипп — большая звезда, у него всё есть и всё ещё будет. Я удивляюсь, откуда он берёт силы на бесконечные перелёты, бессонные ночи — такой у него график», — удивляется Шаляпин.
Певец поделился: на самом деле они с Киркоровым не ссорились, а в далёком 2006 году даже дружили. Но позже между ними стали две женщины, начались интриги.
«Я, конечно, на эмоциях наговорил тоже, пресса раздула. Давно хотел нивелировать негатив, теперь же, считаю, топор войны зарыт. Спасибо Филиппу за его великодушие, мне это очень приятно», — признался исполнитель.
Прежде vlg.aif.ru рассказал, как продюсер Виктор Дробыш на всю страну унизил на телешоу уроженку Волгограда певицу и композитора Ирину Дубцову.
Видео: @shalyapin_official*
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