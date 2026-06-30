Коммерсант не остался в долгу

Нижегородский райсуд по ходатайству военной прокуратуры прекратил уголовное преследование основателя холдинговой компании «Логопром» Андрея Иванова, которого подозревали в сокрытии средств от налогообложения. Возглавляемое им ООО «Шиморский карьер» задолжало свыше 6,1 млн руб. налогов, однако вместо их уплаты расчеты с контрагентами перевели на аффилированные компании. Известный бизнесмен погасил недоимку и объяснил свои действия задержкой оплаты контрактов от крупных заказчиков, из-за которых карьер остался без лизинговой техники. Тем не менее суд оштрафовал предпринимателя на 150 тыс. руб.