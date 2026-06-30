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Нижегородские власти попросили снять запрет на продажу бензина в канистры на АЗС

Решений о введении лимитов на отпуск топлива официально не принимали.

Источник: Нижегородская правда

Правительство Нижегородской области направило обращение в топливные компании с просьбой отменить ограничения продажи бензина в канистры на АЗС. Об этом сообщили в областном минэнерго под публикацией в соцсетях губернатора региона Глеба Никитина.

Нижегородцы пожаловались на то, что сотрудники АЗС в регионе запрещают наливать бензин в канистры. В связи с этим многие не могут заправить сельхозтехнику, лодки и даже газонокосилки.

В минэнерго Нижегородской области ответили, что обеспеченность региона топливом постоянно контролируется. Как отметили в ведомстве, ресурсы моторного топлива достаточны для обеспечения заправки транспорта. В отдельных случаях повышенный спрос на моторное топливо перерастает в ажиотаж, поэтому некоторые нефтяные компании установили лимиты на отпуск топлива на одну заправку. Однако на уровне правительства подобных решений не принимали.

«Правительством направлены обращения в топливные компании об отмене запрета на отпуск топлива в канистры и обеспечении заправки в емкости потребителей, отвечающие ГОСТу для хранения топлива, в пределах установленных на АЗС лимитов», — заявили в министерстве.

В ответ на запрос pravda-nn.ru в ведомстве также отметили, что ограничения в основном коснулись сетевых заправок, которые самостоятельно ввели лимит из-за борьбы со спекулянтами. На работающих несетевых (частных) заправках все еще есть возможность залить топливо в канистру.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в Нижегородской области можно сообщить о незаконной торговле бензином.