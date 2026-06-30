Нижегородские власти попросили снять запрет на продажу бензина в канистры на АЗС

В минэнерго Нижегородской области ответили, что обеспеченность региона топливом постоянно контролируется. Как отметили в ведомстве, ресурсы моторного топлива достаточны для обеспечения заправки транспорта. В отдельных случаях повышенный спрос на моторное топливо перерастает в ажиотаж, поэтому некоторые нефтяные компании установили лимиты на отпуск топлива на одну заправку. Однако на уровне правительства подобных решений не принимали.