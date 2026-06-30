Эксперт объяснил, почему женщины после 40 лет переносят жару хуже, чем мужчины

По словам Литвинова, причины кроются в физиологических особенностях женского организма. Во-первых, у женщин объем плазмы крови меньше, чем у мужчин, что влияет на способность поддерживать кровоток в коже и эффективно отдавать тепло. Во-вторых, у женщин потоотделение менее интенсивное, что затрудняет охлаждение тела. В-третьих, гормональные изменения, особенно в период менопаузы, могут усиливать ощущение жара.