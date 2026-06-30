Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт объяснил, почему женщины после 40 лет переносят жару хуже, чем мужчины

Причины кроются в физиологических особенностях женского организма.

Источник: Нижегородская правда

С возрастом у людей снижается способность переносить высокие температуры. Женщины начинают испытывать трудности уже после 40 лет, а мужчины — примерно после 65 лет. Кандидат медицинских наук Валерий Литвинов в разговоре с ТАСС объяснил, почему представительницы женского пола более уязвимы к жаре.

По словам Литвинова, причины кроются в физиологических особенностях женского организма. Во-первых, у женщин объем плазмы крови меньше, чем у мужчин, что влияет на способность поддерживать кровоток в коже и эффективно отдавать тепло. Во-вторых, у женщин потоотделение менее интенсивное, что затрудняет охлаждение тела. В-третьих, гормональные изменения, особенно в период менопаузы, могут усиливать ощущение жара.

Литвинов подчеркнул, что в жару организм работает на пределе своих возможностей, поэтому важно заранее подготовиться и знать, как облегчить состояние. Он дал несколько рекомендаций:

1. Пить подсоленную воду, чтобы восполнить электролиты, которые теряются с потом.

2. Избегать ледяных напитков и тяжёлой пищи, так как они могут усугубить состояние.

3. Учитывать влажность воздуха, так как высокая влажность затрудняет теплоотдачу.

4. Давать себе время на акклиматизацию, особенно если вы приезжаете в жаркий регион.

Эти простые меры помогут снизить риск перегрева и сохранить здоровье в жаркую погоду.