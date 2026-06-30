В Дзержинске полным ходом идут ремонтные работы в учреждениях социальной сферы

Лето — традиционное время для ремонтных работ, в том числе в учреждениях социальной сферы. Глава Дзержинска Михаил Клинков поделился в своих соцсетях, какие изменения в школах ждут юных дзержинцев в новом учебном году:
Завершаются работы по ремонту крыльца в детской школе искусств № 7. Многие знают ее как «Буревестник». Подрядчик приступил к работе 5 июня. Уже демонтированы старая плитка и разрушенный бетон, восстановлены ступени, уложена специальная тротуарная плитка — безопасная и удобная для детей. Сейчас мастера заканчивают укладку керамогранита на верхней площадке. На следующей неделе будут установлены новые перила. На этом обновления в ДШИ № 7 не заканчиваются: будет проведен косметический ремонт в учебных классах. Директор школы Ольга Владимировна Баландина очень ответственно контролирует ремонтные работы. Спасибо!
Лето для учреждений культуры будет очень насыщенным по ремонтам. В школе искусств № 5 запланировано обновление санузлов, гардероба, четырех учебных кабинетов и центрального отопления в подвале, чтобы зимой в классах было тепло. Капитальные ремонты фасадов и входных групп идут в ЦДМШ им. А. Н. Скрябина и ДМШ № 2 им. А. П. Бородина, в ДМШ № 3 ремонтируют крыльцо, и в планах — благоустройство территории.
В рамках нацпроекта «Семья» ведется капитальное восстановление мастерской и пристроя в Дзержинском театре кукол. В Детской художественной школе обновят фойе первого этажа, и также будет благоустроена территория.
Большой объем работ запланирован в Доме книги. Здесь будет проведен капитальный ремонт трех балконов и восстановление мозаики «Космическая эра».
Впереди еще два месяца напряженной работы, чтобы 1 сентября наши дети, педагоги и зрители пришли в комфортные и красивые учреждения культуры.