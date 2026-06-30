В Дзержинске полным ходом идут ремонтные работы в учреждениях социальной сферы

Завершаются работы по ремонту крыльца в детской школе искусств № 7. Многие знают ее как «Буревестник». Подрядчик приступил к работе 5 июня. Уже демонтированы старая плитка и разрушенный бетон, восстановлены ступени, уложена специальная тротуарная плитка — безопасная и удобная для детей. Сейчас мастера заканчивают укладку керамогранита на верхней площадке. На следующей неделе будут установлены новые перила. На этом обновления в ДШИ № 7 не заканчиваются: будет проведен косметический ремонт в учебных классах. Директор школы Ольга Владимировна Баландина очень ответственно контролирует ремонтные работы. Спасибо!