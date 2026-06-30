Что за проект для детей-инвалидов создал волгоградский центр «Добрый дом»?

Главная цель — помочь детям с тяжёлыми формами инвалидности, которые по состоянию здоровья практически не выходят из дома, а также поддержать их семьи. Проект откроет для участников новые возможности для общения, обучения, творческого развития и социальной адаптации с помощью современных цифровых технологий.