Что за проект для детей-инвалидов создал волгоградский центр «Добрый дом»?

Благодаря дистанционному формату семьи получат необходимую поддержку, не покидая дома.
Волгоградский центр «Добрый дом» победил во втором конкурсе Фонда президентских грантов 2026 года и с 1 июля запускает проект «Добрый онлайн» для детей с тяжёлыми формами инвалидности и их семей — с дистанционным обучением, общением и творчеством.
Главная цель — помочь детям с тяжёлыми формами инвалидности, которые по состоянию здоровья практически не выходят из дома, а также поддержать их семьи. Проект откроет для участников новые возможности для общения, обучения, творческого развития и социальной адаптации с помощью современных цифровых технологий.
Благодаря дистанционному формату семьи смогут получать необходимую поддержку, не покидая дома. Центр «Добрый Дом» приглашает к участию семьи, воспитывающие детей с тяжёлыми формами инвалидности.