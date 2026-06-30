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Что за проект для детей-инвалидов создал волгоградский центр «Добрый дом»?

Благодаря дистанционному формату семьи получат необходимую поддержку, не покидая дома.

Благодаря дистанционному формату семьи получат необходимую поддержку, не покидая дома.

Волгоградский центр «Добрый дом» победил во втором конкурсе Фонда президентских грантов 2026 года и с 1 июля запускает проект «Добрый онлайн» для детей с тяжёлыми формами инвалидности и их семей — с дистанционным обучением, общением и творчеством.

Главная цель — помочь детям с тяжёлыми формами инвалидности, которые по состоянию здоровья практически не выходят из дома, а также поддержать их семьи. Проект откроет для участников новые возможности для общения, обучения, творческого развития и социальной адаптации с помощью современных цифровых технологий.

Благодаря дистанционному формату семьи смогут получать необходимую поддержку, не покидая дома. Центр «Добрый Дом» приглашает к участию семьи, воспитывающие детей с тяжёлыми формами инвалидности.