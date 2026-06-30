Около 40 ярмарок «Покупайте нижегородское» пройдут в Нижегородской области

Региональные предприниматели и самозанятые граждане смогут представить и продать свою продукцию абсолютно бесплатно. Как отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, такие мероприятия не только помогают местному бизнесу расширить рынки сбыта и найти новых покупателей, но и позволяют жителям приобретать качественные товары напрямую от производителей. Чаще всего в июле ярмарки будут разворачиваться на территории Вознесенского, Уренского, Павловского и Тоншаевского муниципальных округов.