Около 40 ярмарок «Покупайте нижегородское» пройдут в Нижегородской области

Почти 40 ярмарок «Покупайте нижегородское» пройдет в 17 муниципалитетах Нижегородской области в июле. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Региональные предприниматели и самозанятые граждане смогут представить и продать свою продукцию абсолютно бесплатно. Как отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, такие мероприятия не только помогают местному бизнесу расширить рынки сбыта и найти новых покупателей, но и позволяют жителям приобретать качественные товары напрямую от производителей. Чаще всего в июле ярмарки будут разворачиваться на территории Вознесенского, Уренского, Павловского и Тоншаевского муниципальных округов.
Большинство торговых дней приурочат к празднованию дней сел, деревень и городов, а также к крупным региональным фестивалям — например, к фестивалю деревянной игрушки «Татарушки» или фестивалю «Град Китеж — Душа России» на озере Светлояр. Полный подробный график мероприятий и контакты ответственных лиц для получения бесплатных мест опубликованы на официальном сайте областного минпрома. Получить консультацию по иным мерам поддержки бизнеса нижегородцы могут по телефону горячей линии центра «Мой бизнес».
Ранее сообщалось, что 1,9 тысячи нижегородцев нашли работу на Всероссийской ярмарке.