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Белорусский онколог-хирург объяснил, почему после удаления родинки на ее месте иногда растет новая

Белорусский онколог сказал, почему после удаления родинки может расти новая.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский онколог-хирург Александр Дегтярев объяснил агентству «Минск-Новости», почему после удаления родинки на ее месте иногда растет новая.

Повторное появление пигмента после использования деструктивных методов (это электрокоагуляция, радиоволновая терапия и лазерное удаление) говорит о наличии глубоко залегавшей и, соответственно, не полностью удаленной части родинки.

«В этом нет ничего опасного, если изначально было проведено гистологическое исследование, — говорит онколог, поясняя: — отправляя удаленный элемент в лабораторию, мы получаем точный диагноз. Если анализ подтвердил, что новообразование было доброкачественным, то к повторному появлению пигмента мы относимся как к обычной реакции на травматизацию тканей».

Александр Демидов уверяет, что при таких показателях «к плохим последствиям это не приведет».

Также онколог-хирург добавил, ссылаясь на статистические данные:

«Более 80% случаев меланомы развивается на абсолютно чистой коже, то есть в виде новых элементов, которых раньше не было. И только оставшиеся 20% приходятся на перерождение уже существующих, “старых” родинок».

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