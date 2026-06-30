Белорусский онколог-хирург объяснил, почему после удаления родинки на ее месте иногда растет новая

«В этом нет ничего опасного, если изначально было проведено гистологическое исследование, — говорит онколог, поясняя: — отправляя удаленный элемент в лабораторию, мы получаем точный диагноз. Если анализ подтвердил, что новообразование было доброкачественным, то к повторному появлению пигмента мы относимся как к обычной реакции на травматизацию тканей».