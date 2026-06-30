Безжалостный нацистский каратель замучил 3 тыс. человек

Они не знали, что их везут на смерть. Воспитанников Ейского детского дома усаживали в грузовики, говоря, что везут на «лечение в Краснодар». Но этот был последним. Многие умирали ещё в дороге — задыхались в закрытых кузовах. 214 жизней оборвались за два октябрьских дня 1942 года. Это лишь одна из страниц злодеяний, в которых обвиняют жестокого карателя Гельмута Оберландера.