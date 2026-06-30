Делегация Нижегородской области изучила лучшие практики партнерской провинции Цзянси КНР в сфере охраны здоровья

«Начало сотрудничеству наших регионов в сфере здравоохранения положили контакты между Областной детской клинической больницей и Детской больницей китайской провинции Цзянси. На протяжении последних двух лет медики регулярно проводят совместные семинары, обмениваются интересным клиническим опытом и вместе разбирают самые сложные случаи в формате телемедицинских консультаций. В этом контексте показательна история китайской девочки по имени Синьсинь, страдающей системной склеродермией: главный внештатный детский специалист аллерголог-иммунолог нашего Минздрава Елена Тимофеева поделилась с зарубежными коллегами экспертным мнением по поводу этого случая, и лечение ребенка было скорректировано. В этой поездке мы узнали, что состояние девочки ощутимо улучшилось — теперь она может ходить в школу, жить нормальной жизнью. И это лишь один из множества примеров того, как объединение усилий приводит к успеху, реальному спасению жизней», — рассказал Андрей Чечерин.