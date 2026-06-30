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В Волгограде осудят члена ОПГ, отвечавшего за банковские тылы аферистов

В Волгограде суд поставит точку в уголовном деле в отношении члена ОПГ, промышлявшей мошенничеством.

В Волгограде суд поставит точку в уголовном деле в отношении члена ОПГ, промышлявшей мошенничеством. Обвиняемый скупал у доверчивых местных жителей банковские карты, которые затем использовались для вывода добытых преступным путём средств.

Фигурант подключился к нелегальной деятельности в июле 2025 года.

— Приобретенные таким способом электронные средства платежа впоследствии вовлекались в теневой денежный оборот. Всего обвиняемым у четырех жителей г. Волгограда приобретено 12 банковских карт, по которым впоследствии осуществлены незаконные финансовые операции на сумму свыше 10 млн рублей, — сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Отметим, в настоящее время надзорный орган утвердил обвинительное заключение. За скупку чужих средств платежа фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы. Дело будет рассмотрено Центральным районным судом. Ранее к лишению свободы и крупным штрафам были приговорены граждане, продавшие свои банковские карты.

Фото из архива ИА «Высота 102».