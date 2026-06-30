В Волгограде осудят члена ОПГ, отвечавшего за банковские тылы аферистов

Отметим, в настоящее время надзорный орган утвердил обвинительное заключение. За скупку чужих средств платежа фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы. Дело будет рассмотрено Центральным районным судом. Ранее к лишению свободы и крупным штрафам были приговорены граждане, продавшие свои банковские карты.