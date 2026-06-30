В Калининграде внедорожник сбил ребёнка на Зоологической

В Калининграде на улице Зоологической водитель Toyota наехал на девочку, которая переходила дорогу не по зебре. Об этом региональная Госавтоинспекция пишет во вторник, 30 июня.
Авария произошла в 9:43 возле дома № 45. По предварительным данным, школьница получила травмы. Проводится проверка. Инспекторы устанавливают все обстоятельства ДТП.
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