Руководство Балахнинского округа ушло в отставку из-за выборов в заксобрание

Глава администрации Балахнинского округа Андрей Дранишников и председатель совета депутатов Константин Дежурнов досрочно сложили полномочия. Совет депутатов 30 июня одобрил отставку обоих руководителей.
Оба ранее выиграли праймериз «Единой России» в законодательное собрание VIII созыва.
«По закону кандидат, участвующий в выборах, не может во избежание конфликта интересов оставаться на должности руководителя, если его подчиненные задействованы в выборах», — сообщили в совете депутатов, комментируя отставку председателя.
Новым председателем совета избран Андрей Морозов. Он, как и господин Дежурнов, будет исполнять обязанности на непостоянной основе (без получения зарплаты).
Уходящий в отставку Андрей Дранишников продолжит исполнять обязанности до конца недели.