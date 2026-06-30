В Ростовской области будут судить врача, обвиняемого в смерти пациентки

Подозреваемый — врач одного из медицинских учреждений Новочеркасска. По данным следствия, в апреле 2026 года мужчина не проверил правильность препарата и ввел его 27-летней пациентке. Позже оказалось, что лекарство нельзя было применять при проведении процедуры. Из-за ошибки медика у женщины начались тяжелые осложнения, которые привели к смерти.