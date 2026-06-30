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В Ростовской области будут судить врача, обвиняемого в смерти пациентки

Дело врача из Новочеркасска передали в суд.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области будут судить врача, по вине которого скончалась приехавшая на роды женщина. Материалы для рассмотрения по существу передали следователи, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Дело расследовалось в рамках статьи «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей» (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Подозреваемый — врач одного из медицинских учреждений Новочеркасска. По данным следствия, в апреле 2026 года мужчина не проверил правильность препарата и ввел его 27-летней пациентке. Позже оказалось, что лекарство нельзя было применять при проведении процедуры. Из-за ошибки медика у женщины начались тяжелые осложнения, которые привели к смерти.

— В ходе предварительного следствия провели экспертизы, изъяли документацию и допросили потерпевших, а также сотрудников учреждения. Собранные доказательства полностью изобличают причастность врача к инкриминируемому ему деянию, — подчеркнули в СК.

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