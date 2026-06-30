В Ишимбайской библиотеке Башкирии появилось новое современное оборудование

Термопресс и сублимационный принтер поступили в Центральную детскую библиотеку города Ишимбая Республики Башкортостан в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в отделе культуры Ишимбайского района.
Термопресс предназначен для переноса изображений на различные носители: текстиль, керамику и многое другое. Оборудование объединяет простоту и надежность конструкции, позволяя мгновенно и равномерно прогревать рабочую поверхность.
«Теперь в нашей библиотеке можно создавать уникальные сувенирные изделия, такие как распечатки на футболках и кружках. Это не только стимулирует развитие творческих проектов среди наших читателей, но и делает библиотеку более привлекательной для всех возрастных групп», — отметила директор Центральной детской библиотеке города Ишимбая Айгуль Казыргулова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.