В Ишимбайской библиотеке Башкирии появилось новое современное оборудование

«Теперь в нашей библиотеке можно создавать уникальные сувенирные изделия, такие как распечатки на футболках и кружках. Это не только стимулирует развитие творческих проектов среди наших читателей, но и делает библиотеку более привлекательной для всех возрастных групп», — отметила директор Центральной детской библиотеке города Ишимбая Айгуль Казыргулова.