Эскадрон смерти. Безжалостный нацистский каратель замучил 3 тыс. человек

Историк, поисковик и куратор региональной программы «Без срока давности» Андрей Кудряков подчёркивает в беседе с rostov.aif.ru, что фигура нацистского преступника требует чёткой исторической и правовой оценки. По его словам, когда Оберландер был жив, общественность и исследователи активно пытались привлечь его к суду за массовые убийства мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. «Сегодня эта тема не теряет актуальности: живы потомки преступника и люди, разделяющие нацистскую идеологию, поэтому правовое осуждение таких фигур остаётся необходимым», — добавляет Андрей Кудряков. Кудряков отмечает, что расхождения в источниках (указываются цифры от 3290 до более чем 15 тыс. жертв) связаны с тем, что нацисты тщательно маскировали места казней. Зондеркоманда под руководством Курта Крисмана, в которой служил Оберландер, отличалась особой жестокостью: массовые расстрелы и использование «душегубок» на территории Таганрога, Ростова, Краснодара и всего Северного Кавказа унесли тысячи жизней.