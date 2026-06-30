Эскадрон смерти. Безжалостный нацистский каратель замучил 3 тыс. человек

Они не знали, что их везут на смерть. Воспитанников Ейского детского дома усаживали в грузовики, говоря, что везут на «лечение в Краснодар». Но этот был последним. Многие умирали ещё в дороге — задыхались в закрытых кузовах. 214 жизней оборвались за два октябрьских дня 1942 года. Это лишь одна из страниц злодеяний, в которых обвиняют жестокого карателя Гельмута Оберландера.
Корреспондент rostov.aif.ru восстановил хронологию преступлений и выяснил, почему дело, возбуждённое спустя десятилетия, имеет принципиальное значение для исторической памяти региона и страны.
Три тысячи жизней.
Уроженец СССР, проходя службу в фашистской зондеркоманде 10а, с августа по ноябрь 1942 года издевался над советскими гражданами. Он мучил и убивал людей на территории Краснодарского края и Ростовской области. Его действия квалифицированы как геноцид по статье 357 УК РФ с учётом приговора Нюрнбергского трибунала и Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида.
Особой страницей в деле стала трагедия Ейска: 9−10 октября 1942 года члены зондеркоманды убили 214 воспитанников детского дома. Детей увозили на «газенвагенах» — грузовиках, переоборудованных в газовые камеры. Позже тела сбрасывали в ямы.
По версии следствия, факт службы Оберландера в зондеркоманде 10а подтверждался показаниями его сослуживцев, задержанных советскими спецслужбами. На допросах они указывали, что он присутствовал при казнях.
Сам Оберландер после войны обосновался в Германии, а в 1954 году эмигрировал в Канаду, где в 1960 году получил гражданство, скрыв службу в «эскадроне смерти».
Работал переводчиком.
«Фигура Гельмута Оберландера — один из самых сложных и дискуссионных примеров в истории послевоенного правосудия. С юридической и исторической точек зрения его дело иллюстрирует колоссальные трудности привлечения к ответственности так называемых “исполнителей среднего звена” нацистских преступлений», — комментирует нашей редакции учитель истории Ирина Летвишко.
По её словам, Оберландер служил переводчиком, действовавшей на оккупированных территориях СССР.
«Исторические документы и показания свидетелей неопровержимо подтверждают, что он присутствовал при массовых расстрелах евреев, в частности, во время трагедии в Бабьем Яру в сентябре 1941 года, однако ключевой проблемой для обвинения всегда оставался вопрос о его личной роли: был ли он пассивным наблюдателем, принужденным участником или активным соучастником убийств», — добавляет Ирина Летвишко.
Историк, поисковик и куратор региональной программы «Без срока давности» Андрей Кудряков подчёркивает в беседе с rostov.aif.ru, что фигура нацистского преступника требует чёткой исторической и правовой оценки. По его словам, когда Оберландер был жив, общественность и исследователи активно пытались привлечь его к суду за массовые убийства мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. «Сегодня эта тема не теряет актуальности: живы потомки преступника и люди, разделяющие нацистскую идеологию, поэтому правовое осуждение таких фигур остаётся необходимым», — добавляет Андрей Кудряков. Кудряков отмечает, что расхождения в источниках (указываются цифры от 3290 до более чем 15 тыс. жертв) связаны с тем, что нацисты тщательно маскировали места казней. Зондеркоманда под руководством Курта Крисмана, в которой служил Оберландер, отличалась особой жестокостью: массовые расстрелы и использование «душегубок» на территории Таганрога, Ростова, Краснодара и всего Северного Кавказа унесли тысячи жизней.
«Жизнь даже одного ребёнка имеет значение, а здесь речь идёт о тысячах ни в чём не повинных, замученных людей. Посчитать точную цифру жертв геноцида до сих пор сложно именно из-за попыток нацистов скрыть следы своих преступлений», — резюмирует эксперт.
Оберландер несколько раз представал перед судом в Германии, но процессы часто прекращались из-за недостатка прямых улик его личного участия в конкретных убийствах или из-за состояния его здоровья.
Судебное разбирательство в Канаде началось лишь в 1995 году, когда вскрылись факты сокрытия его прошлого. Адвокаты признавали службу в формировании, но настаивали, что Оберландера мобилизовали насильно и он не участвовал в убийствах.
В 2000 году суд прекратил процесс за недоказанностью, но дело возобновили в 2008-м. Лишь в 2017 году канадский суд счёл степень его причастности значительной и лишил гражданства. Однако многочисленные апелляции позволили затянуть процедуру депортации до 2020 года.
«Просто вдумайтесь: в течение 26 лет военный преступник получал поблажки от властей Канады, избежав в итоге наказания за совершенные деяния», — отмечают правозащитники.
Гельмут Оберландер скончался в собственной постели в возрасте 97 лет в окружении семьи.
Память как обязанность.
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении нацистского преступника. Смерть обвиняемого в 2021 году в Канаде не препятствует уголовно-правовой оценке его злодеяний: в соответствии с Конвенцией ООН от 1968 года, к таким преступлениям не применяются сроки давности.
Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.
Ростовская область — один из немногих регионов России, где суды официально признали факт геноцида советского народа фашистскими захватчиками. Это не просто юридическая процедура: это восстановление исторической справедливости и сохранение памяти о тысячах невинных жертв.
Сегодня в регионе продолжают работу по поиску и обследованию мест массовых захоронений, сбору свидетельств и документов. Каждое такое дело — это шаг к тому, чтобы имена жертв не были забыты.