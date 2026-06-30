В Дзержинске прошел чемпионат России по мини-футболу 5×5

«Мы ежегодно проводим чемпионат России, стараясь охватывать разные регионы. В Дзержинск приехали с большим удовольствием: в позапрошлом году уже проходил здесь Кубок России, и нам все очень понравилось. Футбол слепых — это паралимпийская дисциплина. Наша сборная становилась чемпионом Европы. После вынужденной паузы из-за санкций в этом году нас вновь допустили к международным стартам, пускай и в нейтральном статусе, но это уже очень важный шаг вперед».РЦАВС «Парус» в июне принял сразу два масштабных старта одновременно, собрав в Дзержинске сотни спортсменов со всей страны.