В Дзержинске прошел чемпионат России по мини-футболу 5×5

Дзержинск во второй раз принял чемпионат России по мини-футболу 5×5 (спорт слепых, категория В1). За титул сильнейшей боролись пять команд: сборные Республик Дагестан и Марий Эл, Московской и Нижегородской областей, а также команда Москвы. По итогам финальных игр чемпионом России стала сборная Москвы.
Глава Дзержинска Михаил Клинков поделился в соцсетях впечатлениями от соревнований:
«Для нас большая честь принимать соревнования такого уровня. Дзержинск, среди спортивного сообщества, признан комфортной и гостеприимной площадкой для паралимпийских видов спорта России. Уникальная база нашего Регионального центра адаптивных видов спорта “Парус” позволяет проводить всероссийские соревнования и создает все условия для тренировок и восстановления спортсменов. Будем развивать это направление, чтобы Дзержинск оставался центром притяжения для адаптивного спорта России».
Старший тренер сборной России по футболу (спорт слепых) Александр Ерастов прокомментировал проведение чемпионата:
«Мы ежегодно проводим чемпионат России, стараясь охватывать разные регионы. В Дзержинск приехали с большим удовольствием: в позапрошлом году уже проходил здесь Кубок России, и нам все очень понравилось. Футбол слепых — это паралимпийская дисциплина. Наша сборная становилась чемпионом Европы. После вынужденной паузы из-за санкций в этом году нас вновь допустили к международным стартам, пускай и в нейтральном статусе, но это уже очень важный шаг вперед».РЦАВС «Парус» в июне принял сразу два масштабных старта одновременно, собрав в Дзержинске сотни спортсменов со всей страны.
«Адаптивный спорт — это огромная сила, которая меняет жизни людей, дает им цель, команду, возможность самореализации. Мы гордимся тем, что “Парус” сегодня — одна из ведущих площадок для таких соревнований. Каждый год календарь центра только расширяется: мы принимаем чемпионаты, кубки, первенства по самым разным дисциплинам», — отметил директор РЦАВС «Парус» Андрей Куваев.
Параллельно с футбольным чемпионатом, с 22 по 27 июня, в игровом зале РЦАВС «Парус» прошел Кубок России по волейболу сидя среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Нижегородская область принимала эти соревнования впервые. В турнире приняли участие 18 команд из разных регионов страны: Санкт-Петербурга, Москвы, Донецкой Народной Республики, Бурятии, Забайкальского края и других территорий. Первое место среди женских команд заняли спортсменки из Москвы, а среди мужских — волейболисты из Свердловской области.