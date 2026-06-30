Фракции облдумы поддержали законопроект о статусе мемориала героям СВО в Волгограде

Поддержку выразила и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Председатель правления реготделения Евгений Кареликов сообщил, что инициативу одобрил председатель партии Эрик Праздников. Кареликов отметил, что мемориал объединил все партии и общественные движения в стремлении сохранить традиционные ценности. Проект закона будет рассмотрен и, как ожидается, принят на ближайшем заседании облдумы. Волгоградский регион станет первым в стране, кто законодательно закрепит статус такого мемориала.