Донские врачи научились своевременно выявлять рак кишечника

В Ростове-на-Дону подвели итоги проекта по борьбе с колоректальным раком. Региональная программа была нацелена на повышение уровня онконастороженности среди медицинских работников первичного звена. Ранняя диагностика значительно повышает шансы на успех.
На протяжении нескольких лет просветительскую инициативу Фонда борьбы с онкологическими заболеваниями кишечника поддерживала Общественная палата Ростовской области, а реализация программы стала возможной благодаря победе в конкурсе губернаторских грантов. В результате совместных усилий получилось выстроить мост между передовой наукой и врачами на местах.
«Для нас принципиально важно, чтобы самые современные методики ранней диагностики были доступны не только в крупных клинических центрах, но и в обычных районных больницах. Наша программа — это реальный вклад гражданского общества в сохранение здоровья жителей Дона и снижение смертности от онкологии», — говорит руководитель фонда и член Общественной палаты Сергей Шарапа.
Для сотрудников районных больниц и городских поликлиник читали лекции и проводили семинары доктора и кандидаты медицинских наук, профессора Клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова.
Участники, которые в своей ежедневной практике первыми осматривают пациентов, были не просто слушателями, а могли высказывать свои замечания в онлайн-консилиумах со столичными экспертами, а также подключались к прямым трансляциям сложнейших операций.
Ростовские врачи получили детальные практические рекомендации и наглядные презентационные комплексы по онкологии кишечника, которые помогут им вести разъяснительную работу с пациентами.