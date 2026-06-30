Донские врачи научились своевременно выявлять рак кишечника

«Для нас принципиально важно, чтобы самые современные методики ранней диагностики были доступны не только в крупных клинических центрах, но и в обычных районных больницах. Наша программа — это реальный вклад гражданского общества в сохранение здоровья жителей Дона и снижение смертности от онкологии», — говорит руководитель фонда и член Общественной палаты Сергей Шарапа.