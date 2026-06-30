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Донские врачи научились своевременно выявлять рак кишечника

В Ростове-на-Дону подвели итоги проекта по борьбе с колоректальным раком. Региональная программа была нацелена на повышение уровня онконастороженности среди медицинских работников первичного звена. Ранняя диагностика значительно повышает шансы на успех.

Источник: "Российская газета"

В Ростове-на-Дону подвели итоги проекта по борьбе с колоректальным раком. Региональная программа была нацелена на повышение уровня онконастороженности среди медицинских работников первичного звена. Ранняя диагностика значительно повышает шансы на успех.

На протяжении нескольких лет просветительскую инициативу Фонда борьбы с онкологическими заболеваниями кишечника поддерживала Общественная палата Ростовской области, а реализация программы стала возможной благодаря победе в конкурсе губернаторских грантов. В результате совместных усилий получилось выстроить мост между передовой наукой и врачами на местах.

«Для нас принципиально важно, чтобы самые современные методики ранней диагностики были доступны не только в крупных клинических центрах, но и в обычных районных больницах. Наша программа — это реальный вклад гражданского общества в сохранение здоровья жителей Дона и снижение смертности от онкологии», — говорит руководитель фонда и член Общественной палаты Сергей Шарапа.

Для сотрудников районных больниц и городских поликлиник читали лекции и проводили семинары доктора и кандидаты медицинских наук, профессора Клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова.

Участники, которые в своей ежедневной практике первыми осматривают пациентов, были не просто слушателями, а могли высказывать свои замечания в онлайн-консилиумах со столичными экспертами, а также подключались к прямым трансляциям сложнейших операций.

Ростовские врачи получили детальные практические рекомендации и наглядные презентационные комплексы по онкологии кишечника, которые помогут им вести разъяснительную работу с пациентами.