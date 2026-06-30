Жителям Орловской области напомнили о штрафах за перепродажу топлива

Орловцев предупреждают о штрафах за перепродажу топлива без регистрации юридического лица и об ответственности за нарушения правил хранения бензина. Информация была опубликована на портале правительства региона. В частности, в случае если перепродажа топлива велась систематически с целью получения прибыли, но без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), возможна административная ответственность по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ. За это предусмотрено наказание— штраф от 500 до 2 тыс. руб.