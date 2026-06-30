В общении с журналистами Максим Петрушин обошелся без статистики. «Я не очень люблю цифры. Статистика важна и дает возможность для анализа текущего периода и прогнозирования ситуации. Но я настраиваю свой личный состав, что самая главная оценка — это не процент раскрываемости, не количество совершенных преступлений и не уровень преступности. Это доверие граждан и их ощущение защищенности от преступных посягательств, это то, насколько им комфортно жить в нашем городе и регионе, насколько спокойно они могут ходить по улицам в любое время суток и в любой части города. Хотя над этим нам еще предстоит много работать», — объяснил новый руководитель главка.