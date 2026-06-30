В Партизанске Приморья осенью начнется программа по плаванию для детей

Занятия программы «Плавание для всех» для детей стартует в сентябре в бассейне Краевой спортивной школы олимпийского резерва в Партизанске. Обучение подготовлено при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в агентстве проектного управления Приморского края.
«Плавание для всех» — бесплатный 36-часовой курс для детей. На занятиях ребята смогут научиться плавать или улучшить свою технику. Уточняется, что запись будет проходить через общеобразовательные школы города. Администрация бассейна уже взаимодействует с учебными заведениями: классные руководители соберут списки желающих, после чего сформируют группы по возрастам и уровню подготовки. Напомним, по 31 июля плавательный бассейн школы олимпийского резерва в Партизанске работает в летнем режиме без перерывов и выходных.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.