В Партизанске Приморья осенью начнется программа по плаванию для детей

«Плавание для всех» — бесплатный 36-часовой курс для детей. На занятиях ребята смогут научиться плавать или улучшить свою технику. Уточняется, что запись будет проходить через общеобразовательные школы города. Администрация бассейна уже взаимодействует с учебными заведениями: классные руководители соберут списки желающих, после чего сформируют группы по возрастам и уровню подготовки. Напомним, по 31 июля плавательный бассейн школы олимпийского резерва в Партизанске работает в летнем режиме без перерывов и выходных.